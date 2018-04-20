Школа №1631 из САО стала победителем городского конкурса «Симоновские чтения»

18 апреля 2018 года в школе №1430 имени Г. В. Кисуненко состоялось подведение итогов конкурсных программ, церемония награждения, гала-концерт победителей и закрытие «Симоновских чтений».

Обучающиеся 5-9-х классов школы №1631 имени В. П. Кислякова Дмитровского района приняли активное участие в этом городском конкурсе. В состав его жюри входили поэты, писатели, члены Союза писателей России и библиотечные методисты.

Победительницей IV Городского конкурса «Симоновские чтения» стала обучающаяся 9В класса школы №1631 Бикулова Амина. Призёром стал обучающийся 5Б класса Мельников Матвей. Педагогический коллектив ГБОУ «Школа №1631» награждён Кубком «За отличную подготовку конкурсантов».