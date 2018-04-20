Конкурс «Связь поколений — не просто слова» завершился в одной из школ Выхина-Жулебина

Начальная школа и дошкольные отделения школы № 1793 имени Героя СССР Александра Новикова приняли участие в школьном этапе конкурса «Связь поколений — не просто слова». Для участия в мероприятии они заявили две номинации − поделки «Голубь Мира» и «Открытка ветерану». Учащиеся, педагоги и воспитатели предоставили много интересных, оригинальных работ. Оценивало работы жюри, в состав которого входили завуч начальной школы Виктория Мягкова, педагог-библиотекарь Наталья Гринина, руководитель музея Ирина Цыброва и члены Совета старшеклассников под руководством Татьяны Кавун. Для выбора работ члены жюри придерживались следующих критерий: творческий, креативный подход, раскрытие темы номинации, сложность техники выполнения, содержание текста (открытки), написания текста самим ребенком и аккуратность работ. (вт)