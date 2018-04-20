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Уроки «Вода и здоровье» прошли в Выхине-Жулебине
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Уроки «Вода и здоровье» прошли в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В рамках тематической декады «Экология» учащиеся десятых классов школы № 1935 района Выхино-Жулебино провели в шестых классах уроки «Вода и здоровье». Об этом сообщили в администрации школы. «В ходе уроков учащиеся узнали о свойствах воды, о ее формах и видах, о роли воды в природе, в жизни человека и живых организмов. Уроки прошли с использованием материалов Всероссийской акции „Вода и здоровье“, — говорится на сайте учреждения.
Цель акции — сформировать у школьников ответственное отношение к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле. (вт)
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