Уроки «Вода и здоровье» прошли в Выхине-Жулебине

В рамках тематической декады «Экология» учащиеся десятых классов школы № 1935 района Выхино-Жулебино провели в шестых классах уроки «Вода и здоровье». Об этом сообщили в администрации школы. «В ходе уроков учащиеся узнали о свойствах воды, о ее формах и видах, о роли воды в природе, в жизни человека и живых организмов. Уроки прошли с использованием материалов Всероссийской акции „Вода и здоровье“, — говорится на сайте учреждения.

Цель акции — сформировать у школьников ответственное отношение к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле. (вт)