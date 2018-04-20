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СМИ: В Германии 18 человек пострадали после распыления перцового баллончика в школе
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СМИ: В Германии 18 человек пострадали после распыления перцового баллончика в школе 

RT на русском 1 час назад
В одной из школ немецкого города Гиссен не менее 18 человек пострадали после того, как неизвестные распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает Giessener Allgemeine.
По данным издания, 17 школьникам медицинская помощь была оказана на месте​​​, ещё один ученик был госпитализирован.
Как уточняется, на место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и спасательные службы. Кроме того, сообщается, что один из корпусов школы, где произошёл инцидент, полностью эвакуировали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в школе №9 в украинской Виннице эвакуировали более 500 человек после того, как один из учеников распылил газ из баллончика, который принёс в учебное заведение.
RT на русском: последние новости
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