Как нелюбимая жена

Госдума РФ в очередной раз выступила со спорной инициативой. Законодатели хотят вернуть обязательное распределение по рабочим местам для выпускников вузов. Такой законопроект подготовили в думском комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов — по нему студентов, которые получили высшее образование на бюджетной основе, следует обязать не меньше четырех лет отработать на госслужбе. А если выпускник откажется, ему придется возместить расходы, потраченные государством на его обучение.

Система распределения выпускников вузов действовала в СССР, потом исчезла, но вопрос об обязательной отработке выпускников поднимается в стране регулярно. Последний раз он был пресечен в 2015 году тогдашним министром образования Дмитрием Ливановым , который заявил: «Конституция РФ гарантирует высшее образование на конкурсной основе за счет государства и не предусматривает дополнительных обременений. Возвращаться к действовавшей в СССР системе распределения выпускников вузов нельзя. Помимо прочего, это может спровоцировать отток молодых специалистов за рубеж».

И вот опять.

Идея вернуть во многие сферы жизни и общества советские порядки и нормы отражает настрой определенных представителей законотворческой власти: дескать, давайте сделаем все, как было в СССР, и будет всем счастье. Ну, или как будто счастье.

Забывают они, правда, что Союз развалился в том числе и потому, что страшно надоел собственным гражданам унылой и всепроникающей обязаловкой.

Ладно, допустим, обязательную отработку выпускников действительно введут. Но тогда надо сразу же закрывать для них границы, иначе поедут студенты и будущие аспиранты доучиваться в Европы, тем паче, что сейчас существует масса таких возможностей, или вовсе будут сбегать туда еще до получения диплома.

К чему придем? К тому, что получать диплом за государственный счет будут не лучшие, а худшие — кому некуда деваться и кто тупо плывет по течению, не дергаясь по жизни. Ну и настрой будет соответственный: свалить бы скорее и к чертовой матери от этой навязанной тошниловки.

И уж в любом случае качество и престиж государственной работы резко упадут. Не бывает навязанное привлекательным, как не бывает желанной нелюбимая жена, не будут задерживаться на такой работе выпускники. Можно представить, каким будет и качество выполнения этой работы.

Можно заставлять трудиться на государство — тогда на службу пойдут наименее способные, не нашедшие себя в другом. Можно завалить госслужащих деньгами и привилегиями — тогда пойдут наиболее жадные. А можно попробовать заинтересовать ребят, искренне, предложить им привлекательное будущее и дать шанс создавать его самим.

И, наконец, в госсекторе просто нет необходимого числа рабочих мест для трудоустройства выпускников-бюджетников по распределению. В случае принятия законопроекта этот сектор придется очень сильно раздувать — а он и без того велик. Обязательное распределение потребует больших финансовых вливаний от государства, которые, наверное, принесут куда больше пользы при вложениях непосредственно в учебный процесс.