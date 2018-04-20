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Осетинский язык будут изучать в Уральском федеральном университете
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Осетинский язык будут изучать в Уральском федеральном университете 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 апреля. /ТАСС/. Студенты Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) с сентября начнут изучать осетинский язык. Как сообщили ТАСС в пресс-службе миннац республики, в вузе на кафедре востоковедения департамента международных отношений открылся факультатив по осетинскому языку.
"Приступить к освоению новой дисциплины можно будет с сентября этого года. Преподавать осетинский язык студентам кафедры будет председатель общества осетинской культуры Аслан-Гирея Галати Лиана Гаглойте", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время идет работа по подбору учебно-методического материала для полноценного изучения языка.
"Видя, как прогрессивно развивается кафедра восточных языков, как стремительно растет интерес к исследованиям в области иранистики, наше общество выдвинуло идею включить осетинский язык в учебный курс в качестве факультатива для студентов департамента международных отношений. Инициативу с воодушевлением поддержали", — сказала Лиана Гаглойте, которую цитирует пресс-служба.
Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10%-20% первоклассников-осетин владеют родным языком.
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