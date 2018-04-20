Осетинский язык будут изучать в Уральском федеральном университете

ВЛАДИКАВКАЗ , 20 апреля. / ТАСС /. Студенты Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) с сентября начнут изучать осетинский язык. Как сообщили ТАСС в пресс-службе миннац республики, в вузе на кафедре востоковедения департамента международных отношений открылся факультатив по осетинскому языку.

"Приступить к освоению новой дисциплины можно будет с сентября этого года. Преподавать осетинский язык студентам кафедры будет председатель общества осетинской культуры Аслан-Гирея Галати Лиана Гаглойте", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время идет работа по подбору учебно-методического материала для полноценного изучения языка.

"Видя, как прогрессивно развивается кафедра восточных языков, как стремительно растет интерес к исследованиям в области иранистики, наше общество выдвинуло идею включить осетинский язык в учебный курс в качестве факультатива для студентов департамента международных отношений. Инициативу с воодушевлением поддержали", — сказала Лиана Гаглойте, которую цитирует пресс-служба.