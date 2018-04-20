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Школьники из Лефортова приняли участие в мероприятиях во Дворце творчества имени Гайдара
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Школьники из Лефортова приняли участие в мероприятиях во Дворце творчества имени Гайдара 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Ученики школы № 1228 района Лефортово приняли участие в мероприятиях, которые прошли 15 апреля на территории Дворца творчества и молодежи имени А. П. Гайдара. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Ученики ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» посетили мероприятие «Рубежи победы» и поучаствовали в межрайонном этапе 73-го Первенства по комбинированному туризму. Все остались довольны, получили много впечатлений, — отметили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)
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