Школьники из Лефортова приняли участие в мероприятиях во Дворце творчества имени Гайдара

Ученики школы № 1228 района Лефортово приняли участие в мероприятиях, которые прошли 15 апреля на территории Дворца творчества и молодежи имени А. П. Гайдара. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Ученики ГБОУ Школа № 1228 «Лефортово» посетили мероприятие «Рубежи победы» и поучаствовали в межрайонном этапе 73-го Первенства по комбинированному туризму. Все остались довольны, получили много впечатлений, — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)