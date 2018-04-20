Волынец: Школьный омбудсмен станет станет козлом отпущения

В российских школах предлагают учредить институт школьного омбудсмена. С такой инициативой после очередного нападения в стенах среднеобразовательного учреждения выступила общественная организация «Молодые юристы России», сообщает RT.

Отмечается, что в обязанности школьного омбудсмена будет входить мониторинг соцсетей учащихся, выявление детей с зависимостями, а также сотрудничество с правоохранителями по этим вопросам. Также человек, занимающий такую должность, будет оказывать помощь школьникам, которые испытывают трудности в общении со сверстниками.

Однако решить проблему детской агрессии за счёт одного человека в школе не получится, заявила в эфире НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец . Школьный омбудсмен, по её словам, просто станет козлом отпущения, если на территории его ответственности будут происходить трагедии подобные башкирской, прогремевшей на этой неделе.

«У меня больше сомнения, что школьный омбудсмен будет способствовать снижению количества таких случаев. Кому будет подчиняться этот человек? Если это будет общественная должность, то трудно будет добиться результата без должного финансирования. Другой вопрос, если этот человек будет выявлять [проблемных подростков] и сообщать в компетентные органы, насколько чутко и оперативно они будут реагировать. Далеко не каждый родитель может сказать, что на душе у его ребёнка. И вряд ли школьный омбудсмен сможет решить эту проблему. Он просто станет крайним в таких ситуациях. Если он будет отвечать за асоциальное поведение детей в соцсетях и в жизни, у нас просто появятся претенденты на «расстрельную должность». А наша задача не найти крайнего, а решить эту проблему», — заявила Волынец.

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Мониторинг соцсетей также вряд ли способен дать результат, заметила собеседница НСН. Современные школьники просто закроют доступ к своим страницам или уйдут в другие каналы обмена информацией. Более того, решать проблему детского асоциального поведения нужно комплексно, формируя систему ценностей ребёнка. А для этого нужны доступные кружки развития способностей и секции по интересам, подчеркнула Волынец.

«Я думаю, что, в первую очередь, надо работать со смыслами. Потому что если омбудсмен или кто-то другой отследил, что ребёнок является поклонником Колумбайна (массовое убийство в американской школе, совершённое двумя школьниками в 1999 г. — прим. НСН), как это было в случае в Стерлитамаке , это означает, что мы уже опоздали. Потому что вложить в его голову другую ценность будет очень сложно. Я считаю, что нужна занятость детей во внеурочное время, потому что все эти глупости приходят в голову от беспризорности, незанятости, у детей слишком много свободного времени, которое они проводят в соцсетях. Мы не можем достичь этой занятости без доступных кружков и секций. До тех пор, пока у нас дети из любой семьи с любым достатком не будут заняты, мы будем пожинать такую кровавую жатву, случаи нападений в школах будут продолжаться», — убеждена Волынец.

Психолог: Нельзя объяснять все происшествия в школах сезонными обострениями Более того, создание нового института школьного омбудсмена только размоет усилия государства в области формирования единой политики по делам семьи, добавила собеседница НСН. По её мнению, России необходимо специальное ведомство, отвечающее за развитие семьи.

«Мы давно планируем с Национальным родительским комитетом предложить создание министерства по делам семьи. Потому что у нас нет на сегодняшний день единой политики, концепции по делам семьи. Все регламенты у нас носят чисто декларативный характер. Вводя новый институт — школьного омбудсмена, мы ещё больше распыляем усилия. У нас семейной политикой занимаются совершенно разные министерства, ведомства, нет единого центра управления этими процессами», — посетовала Волынец.

Напомним, поводом для разговоров о создании института школьного омбудсмена стал очередной случай нападения в школе. 18 апреля 17-летний учащийся коррекционного класса школы в Стерлитамаке ранил ножом учительницу и одноклассниц, после чего предпринял попытку поджечь класс, а также нанёс ранения себе.