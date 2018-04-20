«Пространство магистратуры». Итоги всероссийской практической конференции

На днях в Казани завершилась Всероссийская практическая конференция «Пространство магистратуры: глобальное в локальном». Она была организована Благотворительным фондом В. Потанина , Казанским национальным исследовательским университетом технологическим университетом (КНИТУ-КАИ) и Национальным фондом подготовки кадров. Целью мероприятия стало распространение лучших образовательных практик и моделей сетевого сотрудничества университетов. В конференции приняли участие больше 280 экспертов из разных городов России , которые обсудили будущее высшего профессионального образования и возможности, открывающиеся перед студентами при поступлении в магистратуру.

Интерес к магистратуре растет

Тема конференции в Казани была выбрана неслучайно: магистерские программы в России становятся все более востребованными. Участниками форума традиционно стали победители Стипендиальной программы Владимира Потанина. В этом году конференция была посвящена моделям сетевого сотрудничества университетов.

Мероприятие стартовало с пленарной сессии «Магистр будущего — цели, вызовы и возможности». Первым спикером стала генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева с докладом о грантовых конкурсах как инструменте развития образования.

По мнению эксперта, конкурсные процедуры — не только эффективный государственный инструмент, но и хороший способ для каждого человека спланировать свое будущее. «Мы подходим как к еще одному формату частно-государственного партнерства. Когда мы говорим о частно-государственном партнерстве — вспоминаем крупный бизнес, его приход в вузы в виде заказчика на те или иные программы, на трудоустройство выпускников, практики, — подчеркнула Орачева. — Конкурс — это еще один инструмент — заставить себя ответить на вопрос: что будет важно через год и как это объяснить сегодня, чтобы получить поддержку. В самой природе конкурса — конкурентный процесс отбора».

Исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова рассказала и институциональных изменениях в российской высшей школе. Она доказала, что интерес к магистратуре растет с каждым годом: в 2006 году в магистратуру поступал лишь 1% студентов, а в 2016-м — уже 10%.

За магистратурой — будущее

В рамках двухдневной конференции в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А. Н. Туполева прошли также тематические секции: «Пространство магистратуры: от реального до виртуального», «Магистратура: в чем ее ценность для студентов», «Корпоративные магистерские программы: новый интерфейс работы технологического бизнеса с университетами», «Модели взаимодействия на примере магистратур вузов и организаций социальной и культурной сфер».

Во второй день желающие смогли принять участие в деловой игре по социальному проектированию «Прожектор» — это первый опыт настольной деловой игры в России, материалом для которой стали реальные социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей Фонда.

Конференция в Казани стала четвертой по счету, инициированной Фондом. Эксперты уверены: за магистратурой — будущее, и эта область образования будет развиваться.

Напомним, стипендиатами Благотворительного фонда Владимира Потанина стали 78 студентов из семи вузов Северной столицы — СПбГУ, СПбПУ Петра Великого, Университета ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, СПбГЭУ и НИУ «Высшая школа экономики». До окончания обучения в магистратуре победители будут получать ежемесячную стипендию фонда в размере 20 тысяч рублей.