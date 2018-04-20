Доцент УрФУ приняла участие в конференции по магистратуре

Казани состоялась всероссийская конференция, посвященная модели сетевого сотрудничества университетов. В этом году ежегодное масштабное мероприятие, посвященное вопросам развития магистратуры, было организовано Благотворительным фондом В. Потанина в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров. В конференции приняла участие доцент УрФУ Юлия Бут.

Конференция собрала более 280 участников из 45 городов России — экспертов, преподавателей вузов, представителей государственных органов, бизнеса, общественных организаций. Преподаватели университетов и специалисты опорных вузов России, разрабатывающие новые образовательные продукты — магистерские программы, учебные и онлайн-курсы, методы и технологии обучения — обсудили не только в теории, но и на практике применение лучших методик. Участниками форума традиционно стали победители Стипендиальной программы Владимира Потанина.

Конференцию открыл Андрей Поминов, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан : «Многие помнят период перехода на двухуровневую систему образования, — отметил он. — Тогда в академическом сообществе велись дискуссии о целесообразности таких изменений. Сегодня стало понятно, что без двух уровней образования не обойтись. Магистратура стала востребована у абитуриентов — в частности, в Татарстане за последние два года прием на магистерские программы вырос более чем на 25%».

Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева рассказала о работе Фонда в области высшего образования и напомнила о ее базовом принципе — конкурсной основе. Она подчеркнула важную роль конкурсов — как для профессионалов и организаций, в которых они работают, так и для всей сферы. А также обратила внимание на то, что потенциал и ресурс конкурсных механизмов не исчерпан: они дают возможность для развития экспертного сообщества, позволяют тиражировать лучшие практики и помогают более точечно выявить и сформулировать проблему.

«Принимая участие в конкурсе, человек не просто решает профессиональные задачи, он развивает личностные компетенции и повышает свой статус. Для университета участие в конкурсе — вопрос репутации, поскольку это характеризует среду в образовательном учреждении как активную и динамичную, подчеркивает заинтересованность его сотрудников в развитии и, в конечном итоге, делает университет привлекательным для стейкхолдеров. Мы стремимся к тому, чтобы конкурсы Фонда стимулировали позитивные изменения в высшем образовании. В ходе них часто выявляются темы, которые требуют поддержки» — Генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.

«Полная жизненная беспомощность, неспособность организовать и нести ответственность за свою работу — основной недостаток выпускников российских вузов. Причина в подсознательных установках, которые надо менять. Целью образования должно быть осознанное формирование у молодых людей базовых качеств, необходимых для жизни. Люди поразительно необразованны в этой сфере. Они не понимают себя, других людей, окружающую жизнь. Университет заточен на подготовку специалистов. Мы преподаем язык, физику, теормех, сопромат, в то время как образование должно быть заточено на формирование личности обучающегося. Специалист — очень важная, но часть личности. Личностное развитие — такая же наука, которую надо учить, как математику» — отметил ректора КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов

В течение двух дней в параллельных секциях участники обсудили такие темы, как перспективы развития магистратуры, анализ качества и результативности магистерских программ, оценка их влияния на инновационное развитие отрасли и региона, архитектура магистерской программы, развитие социального предпринимательства и социального проектирования в вузах и многие другие.

Во второй день желающие смогли принять участие в деловой игре по социальному проектированию «Прожектор» — это первый опыт настольной деловой игры в России, материалом для которой стали реальные социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей Фонда.