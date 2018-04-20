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В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его
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В китайском интернате решили угомонить строптивого ученика и задушили его 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В одной из школ-интернатов китайского города Цзинань провинции Шаньдун учитель убил 13-летнего воспитанника, передает China Daily.
Инцидент произошел в школе Ябо. 16 апреля между мальчиком и двумя взрослыми произошел спор. Чтобы угомонить ученика, один из мужчин решил его придушить, но не рассчитал силу. В результате ребенок скончался. Обоих мужчин задержали и предъявили обвинения в преднамеренном убийстве.
Как сообщили одноклассники погибшего, ранее у него неоднократно случались конфликты с сотрудниками учебного заведения.
China Daily со ссылкой на газету Beijing Youth Daily («Бэйцзин циннянь бао») пишет, что школа-интернат Ябо позиционировала себя, как учебное заведение, в котором уделяют внимание психологическому здоровью школьников, художественному образованию, изучению гуманитарных наук. Кроме того, в ней практиковалось лечение детей от интернет-зависимости, на что у школы нет официального разрешения.
На момент написания материала публикация была удалена с сайта газеты.
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