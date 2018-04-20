«Всеволожский агропромышленный техникум» будут модернизировать

Для улучшения качества подготовки аграриев для предприятий Ленинградской области в техникуме в ближайшие три года пройдет модернизация, будет приобретено современное учебное оборудование, внедрены новые образовательные программы.

В настоящее время в учебном заведении проводятся масштабные работы по реновации. Уже обновлены учебно-производственные помещения, оснащены производственные лаборатории и мастерские. В 2017-2018 годах на эти цели из областного бюджета выделено более 30 млн рублей.

Сейчас в техникуме обучается 630 человек, из них: 420 — на очной форме обучения и 210 — по программе заочного обучения. За годы работы техникум выпустил свыше 22 тысяч высококвалифицированных специалистов.