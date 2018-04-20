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РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Международный детский центр «Артек» подписали соглашение о сотрудничестве
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РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева и Международный детский центр «Артек» подписали соглашение о сотрудничестве 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Крупнейший аграрный вуз страны Тимирязевская академия и Международный детский центр «Артек» подписали соглашение о сотрудничестве. Тимирязевка представит в «Артеке» программы «Юный фермер» и «Юный натуралист».
На Московском международном салоне образования ректор Тимирязевской академии Галина Золина и директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак подписали соглашение о сотрудничестве.
Тимирязевская академия впервые представит свои образовательные проекты в «Артеке»: специалисты главного аграрного вуза страны будут работать на двух образовательных сменах Международного детского центра. Тимирязевка подготовила для отдыхающих в «Артеке» детей две программы естественно-научной направленности: «Юный фермер» и «Юный натуралист».
Главная цель проектов Тимирязевки — познакомить детей с окружающим миром, природой и сельским хозяйством. По словам директора «Артека» Алексея Каспржака, однажды он лично наблюдал, как во время смены дети с удивлением рассматривали в курятнике еще теплые куриные яйца.
«Один из ребят считал, что эти яйца появляются в магазине в пластиковых лотках, » — рассказал Алексей Каспржак.
Чтобы ребятам было интересно заниматься, образовательные программы «Юный фермер» и «Юный натуралист» будут построены в форме интерактивных занятий, викторин, квестов и логических игр.
«К большой семье деловых партнеров «Артека» в этом году присоединяется Тимирязевка. Мы объединяем усилия ради детей нашей страны, чтобы помочь им в выборе профессии. «Артек» их всесторонне развивает, а мы будем рады видеть их в будущем своими студентами. В нашем вузе большое разнообразие направлений обучения, мы используем самые современные научные технологии. Программа, с которой мы приедем в «Артек», будет передовой и интересной», — отметила ректор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Галина Золина.
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