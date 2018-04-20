Будущие школьники из Войковского стали участниками познавательной викторины

В тематическую викторину сыграли малыши, обучающиеся в дошкольном отделении школы №2099. Игру провела педагог-психолог Марина Добранова и учитель-логопед Светлана Лавренова при участии воспитателей подготовительных групп.

Как сообщил представитель образовательного учреждения, целью мероприятия было развитие у детей познавательной активности, творчества и навыков межличностного взаимодействия со сверстниками.

— В викторине «Скоро в школу» участвовали две команды: «Сказка» и «Гномики». Представители обеих команд показали высокие результаты и отличные знания. В нелегкой борьбе победила дружба, — уточнили в школе.

В ходе игре детей обучали слушать и слышать собеседника, а также решать развивающие задачи. (ео)