Школьники из Печатников побывали в столичном планетарии

Ученики 1 «В» класса школы №1256, расположенной на территории района Печатники, побывали на экскурсии в столичном планетарии. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«В зале Урании ученики познакомились со всеми планетами Солнечной системы, увидели глобус звездного неба с созвездиями. А затем в большом

Звездном зале совершили полет на Луну и многое узнали о нашем спутнике», — говорится в сообщении.

Подробнее о школе №1256 можно узнать по адресу: sch1256uv.mskobr.ru. (то)