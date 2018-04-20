Ещё
Школьники из Печатников побывали в столичном планетарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Печатников побывали в столичном планетарии 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Ученики 1 «В» класса школы №1256, расположенной на территории района Печатники, побывали на экскурсии в столичном планетарии. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«В зале Урании ученики познакомились со всеми планетами Солнечной системы, увидели глобус звездного неба с созвездиями. А затем в большом
Звездном зале совершили полет на Луну и многое узнали о нашем спутнике», — говорится в сообщении.
Подробнее о школе №1256 можно узнать по адресу: sch1256uv.mskobr.ru. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Школьники из Печатников стали победителями городского литературного конкурса Первоклассники из Печатников посетили пожарную часть Москва вошла в ТОП-3 регионов с лучшим инвестиционным климатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота210
Шойгу выступил с заявлением по Сирии165
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора128
Боевики сдались после ударов ВКС РФ35
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей637
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение