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Устроивший поножовщину в башкирской школе подросток арестован
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Устроивший поножовщину в башкирской школе подросток арестован 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стерлитамакский городской суд принял решение арестовать подростка, который напал с ножом своих одноклассников в одной из школ. Напомним, ранения получили две девочки и учительница информатики. Сейчас всех пострадавших уже перевели в обычные палаты, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отметим, что директор школы знал о готовящемся нападении: об этом ему рассказала мама знакомой подростка, с ее дочерью юноша поделился своими планами.
Школьник присутствовал на заседании, его взяли под стражу прямо в зале суда, пишет «Интерфакс».
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