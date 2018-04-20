Устроивший поножовщину в башкирской школе подросток арестован

Стерлитамакский городской суд принял решение арестовать подростка, который напал с ножом своих одноклассников в одной из школ. Напомним, ранения получили две девочки и учительница информатики. Сейчас всех пострадавших уже перевели в обычные палаты, их состояние оценивается как удовлетворительное. Отметим, что директор школы знал о готовящемся нападении: об этом ему рассказала мама знакомой подростка, с ее дочерью юноша поделился своими планами.