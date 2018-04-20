Школьники из Войковского присоединились к всероссийской акции проверки грамотности 

Школа №2099 района Войковский приняла участие во всероссийской акции «Тотальный диктант — 2018».
— Наши воспитанники вместе с учителем русского языка и литературы Ириной Бородулиной приняли участие в написании диктанта на площадке школы №1250, — сообщил представитель школы №2099. — Акция стала настоящим праздником для тех, кто любит русский язык и считает, что быть грамотным не только нормально для современного человека, но и модно.
Добавим, что проверка грамотности проходила на минувшей неделе, 14 апреля. (ео)