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Школьники из Войковского присоединились к всероссийской акции проверки грамотности
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Школьники из Войковского присоединились к всероссийской акции проверки грамотности 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Школа №2099 района Войковский приняла участие во всероссийской акции «Тотальный диктант — 2018».
— Наши воспитанники вместе с учителем русского языка и литературы Ириной Бородулиной приняли участие в написании диктанта на площадке школы №1250, — сообщил представитель школы №2099. — Акция стала настоящим праздником для тех, кто любит русский язык и считает, что быть грамотным не только нормально для современного человека, но и модно.
Добавим, что проверка грамотности проходила на минувшей неделе, 14 апреля. (ео)
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