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Курганские власти рекомендуют уволить директора школы Шадринска, где произошла стрельба
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Курганские власти рекомендуют уволить директора школы Шадринска, где произошла стрельба 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Курганской области рекомендуют рассмотреть вопрос об увольнении директора школы №15 города Шадринска, где в марте 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. Об этом сообщил в пятницу ТАСС первый заместитель директора регионального департамента образования и науки Эдуард Абрамов.
В результате инцидента пострадали семеро детей, они получили синяки и ссадины, госпитализация никому не потребовалась.
"Анализ деятельности школы показал, что есть общеуправленческие дефекты. Что касается самой строгой меры, то мы рекомендовали рассмотреть вопрос по руководителю школы — мы считаем, что система работы имеет серьезные бреши. Управленческие решения, которые принимались, не способствовали тому, чтобы школа в части воспитательной и социально-профилактической деятельности работала настолько эффективно, чтобы избежать подобных инцидентов. Мы внесли в управление образования администрации Шадринска предложение рассмотреть вопрос относительно соответствия занимаемой должности по директору", — сказал Абрамов.
Он добавил, что педагоги школы понесут дисциплинарные взыскания.
Две ученицы, также ставшие участницами инцидента, продолжат обучение в других школах региона. Открывшая стрельбу школьница находится в санаторном лагере и, по словам Абрамова, проходит обучение там. Вопрос о том, где она продолжит обучение, пока не решен.
"Одна девочка уехала учиться по месту жительства своего папы в сопредельное муниципальное образование, другая находится на домашнем обучении. Никто из них не лишен права на получение образования", — подчеркнул собеседник агентства.
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