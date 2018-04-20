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В ОП прокомментировали идею создания института школьных омбудсменов
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В ОП прокомментировали идею создания института школьных омбудсменов 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российским школам нужны не люди с красивым статусом «школьный омбудсмен», а социальные педагоги и психологи; уполномоченные по правам ребенка есть во всех регионах, и нужно оценить их реальную работу, заявила РИА Новости заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Как ранее сообщалось на сайте RT, в российских школах предлагают создать институт школьных омбудсменов, проект соответствующей инициативы разработала общественная организация «Молодые юристы России». Как отмечают в организации, концепция этого института будет схожа с должностью уполномоченного по правам человека. Школьный омбудсмен, по замыслу авторов идеи, должен будет мониторить соцсети школьников, выявлять детей с зависимостями и взаимодействовать с администрацией и полицией по этим вопросам, а также помогать тем подросткам, у кого есть проблемы в общении со сверстниками.
"Нам нужны в школах не люди с красиво звучащим статусом «омбудсмен», а социальные педагоги и психологи. Профессионалы, способные профилактировать проблемы. Также нужно реформировать комиссии по делам несовершеннолетних, в которых должны доминировать не представители правоохранительных органов, а люди, подготовленные в учебных заведениях для работы с детьми и подростками", — сказала РИА Новости Гурцкая.
"У нас во всех регионах есть уполномоченные по правам ребёнка, то есть, те самые омбудсмены. А «пожары» по всей стране тушит одна Анна Кузнецова (федеральный уполномоченный по правам ребенка — ред.). Поэтому, прежде чем строить «вертикаль» до школ, давайте оценим реальную работу субъектовых уполномоченных", — добавила общественница.
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