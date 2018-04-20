В ОП прокомментировали идею создания института школьных омбудсменов

Как ранее сообщалось на сайте RT, в российских школах предлагают создать институт школьных омбудсменов, проект соответствующей инициативы разработала общественная организация «Молодые юристы России». Как отмечают в организации, концепция этого института будет схожа с должностью уполномоченного по правам человека. Школьный омбудсмен, по замыслу авторов идеи, должен будет мониторить соцсети школьников, выявлять детей с зависимостями и взаимодействовать с администрацией и полицией по этим вопросам, а также помогать тем подросткам, у кого есть проблемы в общении со сверстниками.

"Нам нужны в школах не люди с красиво звучащим статусом «омбудсмен», а социальные педагоги и психологи. Профессионалы, способные профилактировать проблемы. Также нужно реформировать комиссии по делам несовершеннолетних, в которых должны доминировать не представители правоохранительных органов , а люди, подготовленные в учебных заведениях для работы с детьми и подростками", — сказала РИА Новости Гурцкая.