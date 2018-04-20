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Дошколята из Войковского представили свои проекты на творческом фестивале
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Дошколята из Войковского представили свои проекты на творческом фестивале 

Управа района Войковский 47 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Воспитанники дошкольного отделения школы №717 Войковского приняли участие в Межрегиональном фестивале творческих детско-родительских проектов и исследований «Маленький Леонардо-2018».
«Именно в дошкольном возрасте начинает закладываться познавательный интерес, желание самостоятельно или при помощи взрослого «докопаться» до истины и постараться самому ответить на вопросы «Почему? Зачем? Как?», — говорится на официальном сайте школы. — В фестивале приняли участие дети в двух возрастных группах: четырех-пяти и шести-семи лет. Участники представили более 350 работ. Воспитанники нашего дошкольного отделения были представлены в номинации «Хочу все знать».
Одна из учениц школы защищала проект «Белый снег пушистый», другой воспитанник рассказал об исследовании на тему «Свойства воды». Все участники фестиваля получили грамоты и памятные подарки. (ео)
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