Дошколята из Войковского представили свои проекты на творческом фестивале

Воспитанники дошкольного отделения школы №717 Войковского приняли участие в Межрегиональном фестивале творческих детско-родительских проектов и исследований «Маленький Леонардо-2018».

«Именно в дошкольном возрасте начинает закладываться познавательный интерес, желание самостоятельно или при помощи взрослого «докопаться» до истины и постараться самому ответить на вопросы «Почему? Зачем? Как?», — говорится на официальном сайте школы. — В фестивале приняли участие дети в двух возрастных группах: четырех-пяти и шести-семи лет. Участники представили более 350 работ. Воспитанники нашего дошкольного отделения были представлены в номинации «Хочу все знать».

Одна из учениц школы защищала проект «Белый снег пушистый», другой воспитанник рассказал об исследовании на тему «Свойства воды». Все участники фестиваля получили грамоты и памятные подарки. (ео)