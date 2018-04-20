Старшеклассники Алтуфьева посетили мемориал погибшим в Великой Отечественной

Старшеклассники школы №1370 Алтуфьевского района посетили памятный мемориал войнам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный на территории Бескудниковского комбината строительных материалов. Мероприятие прошло в рамках мемориально-патронатной акции, посвященной 73-й годовщине Победы в ВОВ. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Учащиеся вместе с педагогами школы убрали территорию памятника и возложили цветы к нему», — говорится в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №1370 Алтуфьевского района находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)