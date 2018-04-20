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Второклассник из Лианозова стал лауреатом городского фестиваля «Россия твоя и моя»
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Второклассник из Лианозова стал лауреатом городского фестиваля «Россия твоя и моя» 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Ученик 2 «Д» класса школы №1416, расположенной на территории района Лианозово, Даниил М. принял участие во втором открытом городском фестивале народного творчества «Россия твоя и моя», где стал лауреатом первой степени. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Награждение победителей состоялось 15 апреля. Поздравляем и желаем дальнейших успехов!», — говорится в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)
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