В Коммунаре построят школу за миллиард

Перспективы строительства сразу двух социально важных объектов областного центра обсудили депутаты комитета по бюджетной и налоговой политики владимирского горсовета. Речь идет о детском садике в микрорайоне Веризино и школы в микрорайоне Коммунар

Как сообщил депутатам заместитель главы горадминистрации Сергей Сысуев, по обоим объектам мэрия рассчитывает на софинансирование из государственного бюджета. Но для того, чтобы попасть в федеральную программу на будущий год, необходимо подготовить проектно-сметную документацию, которая пройдет госэкспертизу.

При строительстве детского садика в Веризино город планирует применить так называемый «проект повторного применения». Другим словами — в Веризино будет в точности скопировано здание детского садика, аналогичное тому, которые было открыто в Коммунаре в 2016 году.

Коммунаровский ДОУ обошелся городу в 90 млн рублей, за строительство точно такого же детсада в Веризино придется потратить уже 120 миллионов — ничего не поделаешь, цены на стройматериалы и монтаж растут.

На заседании комитета Сергей Сысуев попросил депутатов внести изменения в бюджет 2018 года и добавить на проведение проектных работ детсада в Веризино еще 250 тысяч рублей.

— В ходе строительства детского сада в Коммунаре были выявлены недостатки в проектной документации, — пояснил нардепам Сысуев. — При проектировании ДОУ в Веризино указанные недостатки нужно устранить. На корректировку проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы необходимы средства в размере 250 тысяч рублей.

Деньги на внесение изменений в проект детсада в Веризино изыскали за счет уменьшения расходов на проектирование другого социально значимого объекта — новой коммунаровской школы.

— Мы планируем, что приобретем этот проект дешевле, чем планировали изначально, — кратко пояснил депутатам Сергей Сысуев.

Оба проекта будут готовы в этом году. А вот о сроках начала строительства Сергей Сысуев высказался очень аккуратно:

— Мы встречались с руководством департамента образования и почему мы сейчас так быстро побежали? Потому что недавно была принята федеральная программа о выделении денежных средств на строительство и реконструкцию ясельных групп. Мы можем попасть в эту программу, внеся дополнительные корректировки в проект, чтоб весь первый этаж сделать ясельным. Тогда мы получим софиансирование и быстро построим детский сад в Веризино. Что касается новой школы в Коммунаре, то мы планируем заявляться в федеральную программу на будущий год.

Депутат Станислав Булахов поинтересовался, какова будет смета расходов по строительству новой школы в Коммунаре? Сергей Сысуев назвал заоблачную сумму предполагаемых расходов — около миллиарда рублей!

Для сравнения — новая школа в микрорайоне 8ЮЗ, которая распахнет свои двери для школьников в сентябре этого года, обошлась бюджетам трех уровней в 680 миллионов рублей. Но школу в 8ЮЗ строили в ценах 2014 года, а на дворе — 2018-ый. К тому же, школа в Коммунаре обязательно будет с бассейном, а это значительно удорожает проект. Обучаться в ней смогут 1200 школьников.

Теоретически, оба объекта — детсад в Веризино и школа в Коммунаре — могут быть введены в эксплуатацию уже в 2021 году, но для этого обязательно на будущий год нужно попасть в федеральные программы.

Более подробно дискуссию, которая разгорелась на комитет по бюджетной и налоговой политике, можно посмотреть в нашем видеосюжете.