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Учителя из Коптева присоединились к конференции, посвященной работе МЭШ
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Учителя из Коптева присоединились к конференции, посвященной работе МЭШ 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Педагоги школы №1223, расположенной в районе Коптево, приняли участие в конференции «Детство: смысловая трансформация образования». Встреча состоялась в Инженерном корпусе школы №548.
— В секции, посвященной работе с платформой Московская Электронная Школа (МЭШ), выступил педагог нашей школы Андрей Ходарин. Конференция состояла из пленарного заседания и серии параллельных семинаров. На пленарном заседании выступили руководители и ведущие эксперты НИУ «Высшая школа экономики», ГАОУ ВО МГПУ, Департамента информационных технологий правительства Москвы, Департамента образования Москвы и других организаций, — пояснил представитель школы.
В ходе работы на мастер-классах, тренингах и практических семинарах участники конференции могли обменяться педагогическим опытом создания, применения и использования ресурсов Московской Электронной Школы, обсудить актуальные проблемы. (ео)
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