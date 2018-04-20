Учителя из Коптева присоединились к конференции, посвященной работе МЭШ

Педагоги школы №1223, расположенной в районе Коптево, приняли участие в конференции «Детство: смысловая трансформация образования». Встреча состоялась в Инженерном корпусе школы №548.

— В секции, посвященной работе с платформой Московская Электронная Школа (МЭШ), выступил педагог нашей школы Андрей Ходарин. Конференция состояла из пленарного заседания и серии параллельных семинаров. На пленарном заседании выступили руководители и ведущие эксперты НИУ «Высшая школа экономики», ГАОУ ВО МГПУ, Департамента информационных технологий правительства Москвы , Департамента образования Москвы и других организаций, — пояснил представитель школы.

В ходе работы на мастер-классах, тренингах и практических семинарах участники конференции могли обменяться педагогическим опытом создания, применения и использования ресурсов Московской Электронной Школы, обсудить актуальные проблемы. (ео)