Северный образовательный округ объединяет 43 школы, 28 детсадов и пять подразделений дополнительного образования

— Что в настоящее время представляет собой Северный образовательный округ?

— Северный образовательный округ сегодня является единым образовательным пространством, консолидирующим ресурсы развития 43 общеобразовательных школ, 28 детских садов, пяти структурных подразделений дополнительного образования и одного учреждения среднего профессионального образования.

— Каким образом отразилось на них объединение в один округ?

— Внедрение инновационной системы государственного управления образованием позволило округу эффективно решать приоритетные задачи развития отрасли. Среди этих задач — поддержка одаренных детей, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, развитие физкультуры и спорта.

— Какими достижениями образовательных учреждений вы сегодня особенно гордитесь?

— Мы гордимся тем, что сегодня сразу три школы нашего округа входят в «Топ-200 лучших сельских школ России». Детские сады Сергиевского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов неоднократно становились призерами областного этапа конкурса «Детский сад года». Учреждение среднего профессионального образования — Сергиевский губернский техникум — вошел в число ведущих профессиональных колледжей и техникумов Самарской области , обеспечивающих подготовку кадров по наиболее востребованным, перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и трудовыми технологиями.

— Несколько лет назад система образования пережила еще одну серьезную реорганизацию, когда в структуру общеобразовательных школ влились детские сады и учреждения дополнительного образования. Каким образом эти преобразования отразились на работе образовательных учреждений в Северном округе?

— У совместной работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования, охватывающего сегодня 75% детей и подростков округа, немало положительных эффектов. К их числу следует отнести и наличие выпускников — «стобалльников», и поступательный рост числа школьников, набравших 80 и более баллов по результатам государственной итоговой аттестации. Практически ежегодно увеличивается количество победителей и лауреатов Всероссийской предметной олимпиады школьников и других конкурсов. Только в прошлом году наши дети одержали победы в 13 международных, 46 всероссийских и межрегиональных, а также в 196 региональных состязаниях интеллектуальной, творческой и спортивной направленностей. Успеха добиваются ребята всех возрастов. Так, воспитанники детских садов округа в течение двух последних лет становятся призерами Приволжского окружного робототехнического фестиваля «Робофест — Приволжье». А студенты Сергиевского губернского техникума, являющегося площадкой для проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Russia, не единожды становились победителями и призерами областных соревнований по ряду компетенций и участниками всероссийского чемпионата.

— Какие мероприятия проводятся на территории округа в рамках решения приоритетных задач, которые ставит перед образованием государство?

— Обобщенный опыт работы наших учреждений по развитию детской одаренности мы с 2012 года представляем на проходящем на территории округа открытом областном фестивале «Воспитание и обучение одаренных детей „Изумруды“. За шесть лет в нем приняло участие более 1 500 педагогов и детей из Самарской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Татарстан

Значительный вклад в формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств личности вносят ставшие в округе традиционными областной фестиваль „От Рождества до Пасхи“ и сельские спортивные игры среди учащихся образовательных учреждений Самарской области. В целом образованием округа достигнуты немалые успехи в решении приоритетной задачи гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. В наших школах работают музеи и военно-патриотические клубы, открыты памятные доски, установлены бюсты и памятники. Имена Героев Советского Союза и выдающихся исторических деятелей носят шесть общеобразовательных школ. Кроме того, активно развивается кадетское движение и растет число школ — членов общественно-государственной детско-юношеской организации „Российское движение школьников“.

— Насколько высок потенциал педагогов Северного образовательного округа?

— Об уровне наших педагогов говорят результаты их учеников и воспитанников. За последние годы уровень профессиональной квалификации педагогов существенно вырос. Отрадно отметить, что увеличилось количество молодых учителей. Система образования стала привлекательной для молодежи благодаря мерам государственной поддержки. Мы же со своей стороны уделяем максимальное внимание профессиональному развитию начинающих учителей. В округе организована „Школа молодых педагогов“, благодаря которой среди молодежи немало победителей профессиональных конкурсов.

— Насколько активно развивается материально-техническая база в округе?

— За последние пять лет проведены капитальные ремонты 22 зданий школ и детских садов. Одна общеобразовательная школа реконструирована. Отмечу, что ремонт в дошкольных учреждениях и открытие еще одного нового детсада способствовали ликвидации дефицита мест в детских садах. А в целом создание современных условий получения образования вкупе с решением вопросов развития кадрового потенциала позволило нам серьезно укрепить позиции округа в обеспечении высокого качества образования.