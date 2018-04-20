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Музей «Живые системы» посетили школьники Некрасовки
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Музей «Живые системы» посетили школьники Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
На днях ученики 5 «Б» класса из школы № 2048 района Некрасовка посетили московский интерактивный музей «Живые системы». Это уникальная площадка, где ребята в буквальном смысле прикоснулись к самым сложным объектам в природе — к устройству живых систем.
— Пятиклассники узнали о работе кровеносной системы, послушали стук сердца, изучили макеты органов человека и даже «потрогали» человеческий мозг, — рассказал представитель школы.
По его словам, экскурсия получилась познавательной и интересной. (вт)
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