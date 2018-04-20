Преподаватели и учащиеся ДШИ имени Балакирева познакомили дошкольников с народными музыкальными инструментами

В дошкольном отделении «Монтессори» школы № 1363 состоялся концерт-беседа «Знакомство с народными музыкальными инструментами». Концерт подготовили и провели преподаватели детской школы искусств имени Балакирева Волкодав М. М., Шигалова Н. Н., Шигалов Е. О., концертмейстеры Ульянова Т. А., Ялынский И. С. В концерте приняли участие учащиеся класса преподавателей Волкодав М. М. и Шигаловой Н. Н.

Преподаватели познакомили детей с устройством и звучанием русских музыкальных инструментов гуслей и домры. Учащиеся школы выступили с яркими номерами. Юные артисты предстали перед детской аудиторией в концертных платьях, что создало особую атмосферу встрече. (вт)