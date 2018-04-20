Савелкинские школьники отличились в Международной патриотической акции

Подведены итоги Международной патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград », посвященной 75-годовщине прорыва блокады города на Неве. В рамках акции состоялся конкурс творческих работ «Блокадный Ленинград глазами современных детей», в котором активное участие приняла школа №1557 из Зеленограда.

Смотр-конкурс предполагал различные номинации, охватывающие широкий спектр творческих возможностей участников. Школьники и педагоги района Савелки подготовили и представили работы по таким номинациям, как «Рисунок», «Плакат», «Методическая разработка», «Поэзия», «Проза», «Видеоролик», «Презентация», «Видеорепортаж», «Макет» и «Письмо сверстнику».

В номинации «Плакат» работа ученика 4а класса школы 1557 Ивана Скобелева, выполненная под руководством педагога Симаковой А. К., завоевала первое место, а третье место в этой номинации занял коллектив 2и класса школы (педагог Тутыгина С. Г.). Победители и призеры будут награждены 20 апреля.