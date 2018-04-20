Территорию школы №185 Коптева приведут в порядок в рамках субботника

Педагоги и ученики школы №185 Коптева 21 апреля присоединятся к субботнику. Начиная с 9 часов, участники будут приводить в порядок все образовательные площадки школы.

— В программе — хорошее настроение, работа в команде на свежем воздухе, желание сделать наш город чище и уютнее. Работы пройдут по адресам: ул. Михалковская, д.3, ул. Большая Академическая, д.47А, ул. Большая Академическая, д. 55А, ул. Генерала Рычагова, д.7А, бульвар Матроса Железняка, д.32, — сообщил сотрудник школы.

Уборка продлится до 15.00. (ео)