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Территорию школы №185 Коптева приведут в порядок в рамках субботника
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Территорию школы №185 Коптева приведут в порядок в рамках субботника 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Педагоги и ученики школы №185 Коптева 21 апреля присоединятся к субботнику. Начиная с 9 часов, участники будут приводить в порядок все образовательные площадки школы.
— В программе — хорошее настроение, работа в команде на свежем воздухе, желание сделать наш город чище и уютнее. Работы пройдут по адресам: ул. Михалковская, д.3, ул. Большая Академическая, д.47А, ул. Большая Академическая, д. 55А, ул. Генерала Рычагова, д.7А, бульвар Матроса Железняка, д.32, — сообщил сотрудник школы.
Уборка продлится до 15.00. (ео)
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