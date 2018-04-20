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Из-за угрозы взрыва эвакуировали школу на Воронина
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Из-за угрозы взрыва эвакуировали школу на Воронина 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня около 12 часов эвакуировали всех учащихся из школы № 26. Ученики и их родители сами не до конца понимают, что произошло — кто-то уверен, что был пожар, а кто-то, что это была учебная тревога.
— Была выявлена информация в сети интернет, что в школе, возможно, заложено взрывное устройство. Был организован комплекс мероприятий, стандартный при поступление подобных сообщений, проведена эвакуация, взрывное устройство не обнаружено, — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Архангельской области Иван Распутин.
В социальных сетях накануне появились скриншоты переписки учеников, в которых один из школьников угрожает, что подожжет школу.
Ученики после эвакуации отправились домой
После эвакуации учащимся на электронный дневник пришло извещение, что якобы в школе проводилась учебная эвакуация с привлечением городских служб спасения. Сами ученики тоже не знают, в чем причина эвакуации.
— Я, конечно, не знаю, но мне говорят, что загорелась лампочка в столовой. Нам сказали собираться и идти домой, — рассказала ученица Дарина Никитина.
— Я точно сама не знаю, но была эвакуация. Наш класс сначала спустился, как на учебных, но потом мы все побежали обратно за вещами. В раздевалке, когда мы хотели уходить, директор пришла и сказала, что всё хорошо и все должны вернутся в класс. Учителя все были взволнованы. Мы с подругой вернулись в кабинет, но там никого не было, а по пути обратно в гардероб нам сказали, чтобы мы шли домой. Около школы стояло три машины, что приезжают на 112, — рассказала ученица Юлия Хабарова.
Кроме того, в социальных сетях обсуждается вопрос о возгорании и задымлении. Некоторые из учеников утверждают, что чувствовали запах горелого и видели дым.
На электронные дневники пришли вот такие извещения
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