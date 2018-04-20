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Лучшей учительнице Новосибирской области подарили 200 тысяч
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Лучшей учительнице Новосибирской области подарили 200 тысяч 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года» — им стала учитель информатики лицея № 9 Марина Прохорова.
Награждение победителей конкурса прошло сегодня, 20 апреля. Марина Прохорова получила в подарок сертификат на получение премии правительства Новосибирской области на 200 тысяч рублей и наградную стелу. Она представит Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года 2018» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего в конкурсе участвовали 39 учителей со всей области. Среди них — учителя истории, естественных наук, английского языка, начальных классов, математики, информатики, физики, технологии, музыки, а также филологи. Всем финалистам подарили дипломы и памятные значки, а пяти лауреатам дали премию в 25 тысяч рублей.
До этого Марина Прохорова победила в городском этапе конкурса — она рассказала НГС, что любит смех на уроках и хочет сделать так, чтобы школы зарабатывали.
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