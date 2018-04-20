В Самаре открылась «Школа муниципального депутата»

Более 150 слушателей сели за парты «Школы муниципального депутата». Проект направлен на обучение молодых парламентариев основам местного самоуправления и законотворческой деятельности. Осваивать теорию будут члены общественных советов и молодежных совещательных структур региона, представители резерва управленческих кадров. Уроки будут проходить раз в месяц в течении полугода. За это время учащимся нужно будет разработать свою и затем обосновать оригинальную законотворческую инициативу. Лучшая разработка в конце года будет представлена в Совете Федерации . Напомним, что депутатская школа распахивает свои двери уже второй раз. В прошлом году из ее стен вышло порядка 200 воспитанников. Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер отметил: «Во-первых, надо понимать таким ученикам, что такое местное самоуправление, как строятся принципы бюджетной работы, что именно здесь зависит от депутата, куда именно ему нужно направить свои усилия, знания. И потом депутат должен уметь слышать и понимать требования людей».

Участник проекта «Школа муниципального депутата» Валентина Андриянова рассказала: «В данном проекте хотелось бы поучаствовать, чтобы приобрести какую-то новую информацию, знания для своей работы, так как работаю управляющим микрорайона и не хватает в каких-то моментах, наверное, опыта».