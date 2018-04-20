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Определен абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года-2018»
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Определен абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года-2018» 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«От имени главы региона Андрея Травникова передаю вам искренние поздравления и желаю здоровья, успехов, исполнения желаний. Пройдут года, и вы будете с теплотой вспоминать моменты этого конкурса», — подчеркнул Сергей Нелюбов. Он отметил, что в прошлом году в конкурсе «Учитель года» принял участие 31 учитель, а уже в этом году количество участников возросло до 39.
Врио заместителя губернатора вручил победителю диплом министерства образования региона, сертификат на получение премии Правительства Новосибирской области в размере 200 тысяч рублей и наградную стелу. Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года» Марина Прохорова отправится защищать честь Новосибирской области на Всероссийский конкурс, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Участие в торжественном закрытии конкурса приняли представители органов власти, ветераны педагогического труда, представители профсоюза работников образования и науки Новосибирской области, попечительских советов, родительская общественность и другие. На мероприятии продемонстрировали фильм-отчет о ходе конкурса «Учитель года-2018», состоялось дефиле участников и праздничный концерт.
Напомним, что конкурс стартовал в Новосибирской области 16 апреля. В нем принимали участие 39 победителей (лауреатов) муниципального этапа конкурса из всех муниципальных районов и городских округов. По информации регионального министерства образования, из всех участников 9 представляют городские округа региона и 30 — муниципальные районы. Среди них — учителя истории, естественнонаучной образовательной области, английского языка, начальных классов, математики, информатики, физики, технологии, музыки, а также филологи.
Все 39 финалистов областного конкурса получили дипломы министерства образования региона и памятные значки — серебряные пеликаны. Кроме того, пять лауреатов конкурса получили премии Правительства Новосибирской области в размере 25 тыс. рублей.
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