Ученики начальных классов школы № 1798 знакомятся с московскими музеями

К первоклассникам музей сам пришел в гости, а ученики третьего класса побывали на выездной экскурсии.

К ученикам первых классов школы № 1798 «Феникс» музей азбуки приехал прямо в школу. Детям продемонстрировали обучающие экспонаты музея «Дом волшебной Азбуки» — буквы, сделанные из необычных материалов: солёного теста, пластилина, крупы, проволоки, ткани, шоколада и печенья. Сотрудники музея провели с ребятами интересные конкурсы, предложили детям увлекательные ребусы и загадки. Необычная «экскурсия на дому» завершилась еще более необычным уроком — малышей учили писать настоящими гусиными перьями.

Третьеклассники «Феникса» сами отправились в музей. Музей космонавтики интересен, наверное, каждому ребенку всем хочется побывать в одном из отсеков настоящей космической станции «Мир» и увидеть настоящие скафандры первых космонавтов Юрия Гагарина Алексея Титова . Школьники из Новогиреева также посмотрели фильм, рассказывающий о подготовке космонавтов к полету.

Фото — Школа № 1798.