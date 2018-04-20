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Новая школа на 600 мест появится в Ворсме
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Новая школа на 600 мест появится в Ворсме 

Newsroom24 12 минут назад
Фото: Newsroom24
В Ворсме планируют построить новую школу на 600 учащихся. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам госзакупки, школу возведут на месте старого здания, которое подлежит сносу. Новая школа будет расположена по адресу: Ворсма, улица Строителей, д.10. Учебное заведение будет рассчитано на 600 мест. Общая площадь участка под проект составит 1,6 га.
Кроме здания школы также планируется строительство спортивной зоны с беговыми дорожками, полосой препятствий и турниками. Также рядом со школой построят спортивно-игровые площадки с твердым покрытием и футбольное поле.
Как сообщается в заявке, объявлен конкурс на выполнение проектной документации и инженерных изысканий по строительству здания школы в городе Ворсма Нижегородской области. Открытый конкурс по определению исполнителя продлится до 10 мая.
Заказчиком выступает ГКУ Нижегородской области «Центр размещения заказа». Победителя конкурса определят 14 мая. Максимальная цена контракта — 5,8 млн рублей. По договору работы по проектированию должны завершиться до 1 декабря этого года.
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