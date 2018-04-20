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Дети из Бибирева приняли участие в фестивале «Маленький Леонардо-2018»
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Дети из Бибирева приняли участие в фестивале «Маленький Леонардо-2018» 

Управа района Бибирево 12 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Воспитанники группы № 5 дошкольного отделения № 3 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» стали участниками городского межрегионального фестиваля творческих детско-родительских исследований и проектов для дошкольников «Маленький Леонардо-2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Ребята в первый раз стали участниками этого фестиваля. Они очень волновались, ведь это их дебют публичного выступления вне знакомой обстановки. Дошкольники смогли почувствовать себя настоящими учеными, отстаивающими свою гипотезу и рассказывающими о своих исследованиях и открытиях, — рассказали в администрации школы.
Стоит отметить, что в общей сложности в мероприятии приняли участие 342 дошкольника от четырех до семи лет из 66 организаций. Они представили на фестивале 245 проектов и исследований.
(вт)
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