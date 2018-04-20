Дошкольники закрепили правила дорожного движения

18 апреля в школе № 1355 в дошкольном отделении «Жар-птица» в старших группах было проведено развлечение по правилам дорожного движения Советы Светофорыча «Волшебный семицветик» в рамках проекта «Москвичи за безопасность дорожного движения». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Воспитанники в игровой форме закрепили знания о Правилах дорожного движения, дорожных знаках, правилах поведения на дорогах и в автотранспорте. Именно игра помогает детям освоить важные навыки и приобрести знания. Все ребята с удовольствием принимали участие в эстафетах и викторинах.