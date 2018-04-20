В школе на Васильцовском Стане состоится день открытых дверей

День открытых дверей соберет детей и родителей в школе №1421, которая расположена в Рязанском районе, 21 апреля. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Состоится встреча родителей с представителями администрации школы, на которой будет представлена система дополнительного образования. Дети и взрослые смогут принять участие в уроках кружков и секций, которые действуют при школе. Кроме того, в этот день будет работать студия любителей искусства «Мы танцуем и поем», — пояснил сотрудник администрации.

Начало встречи в 11.00. Вход свободный.

Добавим, что школа №1421 расположена по адресу улица Васильцовский Стан, дом 4. (мю)