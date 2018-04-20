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Представители детского сада Василек поучаствовали в семинаре-практикуме
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Представители детского сада Василек поучаствовали в семинаре-практикуме 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: официальная страница школы в социальных сетях
Сотрудники образовательной площадки «Василек» школы №2073 приняли участие в семинаре-практикуме, который называется «Приобщаем дошкольников к чтению: результаты, проблемы, перспективы». Он прошел 17 апреля в Российской государственной детской библиотеке.
На образовательном семинаре перед участниками выступила заместитель директора читальни, руководитель Всероссийского центра изучения чтения и литературы для детей Ольга Мезенцева.
Она обозначила основные аспекты темы практикума.
Педагоги узнали о том, какую роль играет литература и чтение на этапе формирования полноценной личности.
Ольга Мезенцева рассказала о важности общества в этом вопросе.
Отметила, что рост числа детей-посетителей библиотек возникает в том момент, когда социум обеспокоен уровнем грамотности будущего поколения, прокомментировали на официальной странице школы в социальных сетях, сославшись на заместителя директора Российской государственной детской библиотеки.
После основной части мероприятия для участников провели экскурсию по одной из главных читален города.
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