Воспитанники детсадов Рязанского приняли участие в конкурсе «Кот ученый»

Интеллектуальный конкурс «Кот ученый» прошел среди малышей из дошкольных отделений школы №2090 имени Паперника, которая находится в Рязанском районе. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Команды знатоков из дошкольных корпусов №6, 7, 8, 9 состязались между собой в решении сложных логических задач. Ребята выполняли задания на воображение и творческое мышление, демонстрируя свои лучшие качества: ум, находчивость, логику и таланты. Были и индивидуальные конкурсы для капитанов команд, на которых ребята в одиночку с достоинством справились со всеми заданиями, — добавил представитель школы.

По итогам испытаний команды получили медали и грамоты за участие. Призерам и победителям вручили кубки. (мю)