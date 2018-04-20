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Лицей Преображенки отбирает учеников на следующий год
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Лицей Преображенки отбирает учеников на следующий год 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Лицей №1502 объявил о наборе в классы.
Лицей №1502 при МЭИ не только престижное учебное заведение. Учеба здесь требует большой ответственности. Школа находится в первых строчках образовательного рейтинга вместе с СУНЦ им. Колмогорова при МГУ и школой при МВТУ им. Баумана. Поэтому ребятам нужно доказать свою состоятельность и показать хорошие результаты в межшкольной комплексной олимпиаде. Остальное решит конкурс. Набор идет в 5-е и 7-10 классы.
Пятые классы сформируют в отделении «Бета» по адресу: ул. 9-я Рота, д. 14А. Здесь абитуриенты напишут тест по русскому языку и контрольная по математике. Поступивших пятиклассников ждет расширенная подготовка по русскому и английскому языкам, информатике, математике. Также ребята будут учиться играть в шахматы и заниматься с психологом.
Седьмые и восьмые классы формируются в отделении «Гамма» по адресу: 2-я улица Бухвостова, д. 6. Чтобы учиться здесь, абитуриенты должны пройти вступительные испытания по математике, русскому и иностранному языкам. В программе обучения — фундаментальная подготовка по естественнонаучным предметам, математике, русскому и иностранным языкам. В лицее работает предпрофильная подготовка по современным инженерным направлениям. Ученики могут взять курс второго иностранного языка.
Прием абитуриентов в 7-10 классы пройдет в корпусе «Альфа», который расположен в Новогирееве.
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