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На Сиреневом бульваре 21 апреля состоится фестиваль «Дополнительное образование»
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На Сиреневом бульваре 21 апреля состоится фестиваль «Дополнительное образование» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Для жителей района Измайлово школа №2094 организует большую развлекательную и познавательную программу.
Воспитанники детских садов, учащиеся школ и колледжей вместе со своими родителями, а также любой житель района Измайлово станут в субботу, 21 апреля, участниками фестиваля «Дополнительное образование». Мероприятие организует и проводит районная школа №2094.
Преподаватели самого крупного в Измайлове образовательного комплекса проведут для москвичей разнообразные мастер-классы и научат детей делать эксклюзивные поделки. Кроем того все желающие посетят научные лаборатории, узнают об увлекательных и познавательных практических занятиях, которые проходят в игровой форме. Ознакомятся с проектами творческих мастерских.
Фестивальная программа завершится большим отчетным концертом. Свое мастерство покажут лучшие танцоры, музыканты и певцы района Измайлово.
Начало фестиваля в 12 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 20.
Возрастное ограничение 3+.
Вход свободный.
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