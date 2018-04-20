На Сиреневом бульваре 21 апреля состоится фестиваль «Дополнительное образование»

Для жителей района Измайлово школа №2094 организует большую развлекательную и познавательную программу.

Воспитанники детских садов, учащиеся школ и колледжей вместе со своими родителями, а также любой житель района Измайлово станут в субботу, 21 апреля, участниками фестиваля «Дополнительное образование». Мероприятие организует и проводит районная школа №2094.

Преподаватели самого крупного в Измайлове образовательного комплекса проведут для москвичей разнообразные мастер-классы и научат детей делать эксклюзивные поделки. Кроем того все желающие посетят научные лаборатории, узнают об увлекательных и познавательных практических занятиях, которые проходят в игровой форме. Ознакомятся с проектами творческих мастерских.

Фестивальная программа завершится большим отчетным концертом. Свое мастерство покажут лучшие танцоры, музыканты и певцы района Измайлово.

Начало фестиваля в 12 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 20.

Возрастное ограничение 3+.

Вход свободный.