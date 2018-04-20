На строительство школы в «Салават Купере» выделили более одного млрд руб.

Один млрд рублей выделили на строительство школы в ЖК «Салават Купере», еще 217 млн — на новое оборудование, сообщает пресс-служба исполкома.

Школа на 1224 места откроется 1 сентября 2018 года. Сейчас она находится в высокой степени готовности. Рабочие завершили строительство бассейна, подготовили учебные классы и столовую. Также практически готово помещение спортзала.

«Мы планируем использовать акустические элементы, которые поглощают звук, чтобы спортивные занятия не отвлекали остальных детей от учебы. На полу будет хороший, дубовый спортивный паркет, — доложил С. Миронов . — На одной стене зала планируется сделать художественную прорисовку».

Осматривая актовый зал, мэр Казани Ильсур Метшин призвал сделать его максимально функциональным, так как он будет работать не только для школьников, но и для жителей всего микрорайона.

Эта школа станет центром не только учебной, но и культурной, общественной и спортивной жизни района. Эти залы будут работать и на школьные, и на внешкольные мероприятия. Поэтому проводить все работы нужно с учетом этого момента. Нужно строить эту школу не просто как настоящий храм образования, но и как дворец культуры и спорта, который будет служить целому району. Уровень здания должен соответствовать самым высоким требованиям и нормам», — отметил глава города.

Кстати, планируется, что основными направлениями школы будут инженерно-технологическое, физико-математическое и спортивное.