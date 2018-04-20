Дендрарий в степи. Как сельский учитель за 20 лет создала настоящий оазис

В начале 90-х пришла на работу в арбузовскую школу-новостройку учитель биологии Людмила Голубева. Вокруг — ни цветочка, ни деревца, только глина, которую оставили после того, как котлован выкопали.

«Много пришлось трудиться, — признаётся Людмила Викторовна. — Но через год появились цветники, через три мы возделали школьный огород, а в 1996 году приняли решение заложить дендрарий».

Людмила Голубева рассказала АиФ-Алтай о своем детище, о профессии и учениках, а также о том, почему она не может найти преемника, который продолжит дело ее жизни.

Труд колоссальный

Елена Чехова, АиФ-Алтай: Вырастить в засушливой степной зоне такой благодатный оазис наверняка очень сложно?

Людмила Голубева: Я помню, что когда приступили к закладке дендрария, работать пришли и дети, и их родители. Это же надо было поднять… нет, пробить ту тяжёлую глину! Вот, казалось бы: прошло уже больше двух десятков лет, а ещё не все посаженные тогда деревья заплодоносили, не все ещё себя комфортно чувствуют. Таким растениям, как бархат амурский или орех манчжурский, влага нужна. А у нас летом сушь. В селе ни одного естественного водоёма. В первые годы многие саженцы уже в июле сбрасывали листву. Во время летней практики мы с детьми по вечерам, когда спадает жара, ходили поливать деревца и кустарники. Вообще это колоссальный труд — в степи вырастить дендрарий.

В дендрарии обустроили теплицу, в которой выращиваем рассаду цветов и овощей. А в верхней рекреации школы сделали зимний сад. В нём живут попугаи в вольере, в аквариумах рыбки, в клетках белые крысы и морские свинки, долго-долго жили и плодились хомяки. Там красиво: всюду цветы, из камней сделаны вазоны. Дети здесь не бедокурят, хотя вольеры и клетки открыты, можно животных потрогать, погладить. С младших классов начинаем приучать к мысли, что эту красоту мы все вместе делаем для себя.

— Ваш школьный дендрарий, наверное, гордость села?

— Да, сюда постоянно приходят люди. Просто любуются на диковинные растения или собирают семена, плоды. В селе не так много мест, куда можно пойти отдохнуть. Впрочем, есть детская площадка, которую жители своими силами построили. Ну, а мы с супругом Виктором Глуховым съездили, накопали берёз, рябин. Их высадили на площадке. Зелени Арбузовка всегда рада, ведь наше село в поле чистом выросло. Поэтому каждый класс, когда заканчивает школу, высаживает свою аллею.

А к 70-летию Победы мы посадили 70 деревьев у железнодорожной станции. Раньше там росли старые тополя, но они начали падать, и их убрали. Поэтому в центре села стало слишком голо. Тогда односельчане сорганизовались и на 9 мая посадили новые деревья. Кстати, школьный дендрарий имеет для жителей Арбузовки ещё одно очень важное значение. В 2000 году выпускники школы и 10 ветеранов Великой Отечественной посадили здесь ёлочки. Теперь деревья уже большие. А вот ни одного ветерана войны уже нет в живых. И решено было на этой аллее установить памятный знак, к которому можно приходить на 9 мая, 23 февраля, в другие значимые дни, чтобы возложить гирлянды и цветы. Привезли огромный валун, на него прикрепили мраморную доску с надписью. Дети знают, почему этот памятник появился. И там тоже никогда не пакостят.

Как получить миллион?

— То, что вы упорно работали на земле, сказалось ли на отношении к вашему предмету?

— Конечно. Все эти годы ученики участвуют в олимпиадах различных уровней и всегда оказываются в числе победителей. Нам из маленькой сельской школы сложно конкурировать с представителями городских школ, престижных гимназий и лицеев. Городские учителя в преимуществе даже потому, что в их школах, как правило, несколько параллелей. У нас в классе всего 12 человек. И найти среди них «звёздочек», вести их к результату очень непросто. В первую очередь благодаря трудолюбию учителя из ученика сельской школы можно вырастить современных Ломоносовых и Менделеевых… А талантливого ребенка нужно поддержать. Им Бог дал мозги! Такие дети не должны себя потерять в жизни.

Только за последние 4 года несколько наших ребят съездили как победители олимпиад и за различные другие заслуги и в лагерь «Океан», и в лагеря на Чёрное море. Они возвращаются более свободными, открытыми, уверенными в себе. И в школе становятся лидерами. Другие дети тянутся за ними, берут пример.

— Среди бывших учеников есть такие, которые выбрали профессии, связанные с биологией?

— Знаете, некоторые считают: ой, деревенские, да что они могут?! А оказывается, могут! Трудно пересчитать, сколько детей выбрали профессии, связанные с биологией, медициной. Я горжусь, что среди моих бывших учеников есть кандидат медицинских наук, которая работает в АлтГМУ, и кандидат биологических наук, которая работает в Новосибирском университете. Ещё один мой ученик окончил Алтайский аграрный университет, работает научным сотрудником в АНИИЗИСЕ и вместе со своими коллегами вывел новый сорт ржи. Конечно, для учителя радость сознавать, что ты дал жизненное направление детям.

— Правда, что ваша школа за одну из разработанных программ получила миллион рублей?

— В Павловском районе четыре школы-миллионера: три крупные и одна наша малокомплектная. Свою награду мы получили в 2008 году за разработанную программу по эколого-краеведческому направлению работы.

Я думаю, что один учитель вряд ли может много сделать. Рядом должны быть единомышленники. У нас подобрался такой коллектив учителей, которые не говорят, что это, мол, ваше дело, а меня не касается. Очень хорошо развито в школе краеведческое направление, которым занимаются учителя истории и обществознания Ирина и Игорь Дашковы. Большую исследовательскую работу по линии Русского географического общества проводят ребята под руководством преподавателя географии Виктора Глухова, который к тому же возглавляет школьное лесничество «Лесное братство».

Педвуз как насмешка?

— Вы не боитесь, что с вашим уходом из школы дело пойдёт прахом?

— Дендрарий находится напротив окон моего дома. Я вечный его сторож. У меня будет разрываться сердце, если увижу, что он зарастает. Я уже давно говорила мужу, что нам нужно готовить себе смену, что должен прийти человек, который любит это дело. Но, к сожалению, пока замены себе мы не видим. Из-за низкой оплаты труда, какая есть в сегодняшней школе, туда могут идти работать только энтузиасты. Вот в нашей школе сейчас сложная ситуация с преподаванием русского языка и литературы. Из Павловска ездит учительница, которой 65 лет. Конечно, ей трудно, но она всё понимает и говорит: «Ну, не найдёте молодого преподавателя, буду ещё работать». Проблема и с учителем математики. В прошлом году предмет вела приехавшая из Тывы учительница. Её зарплата была 14 тысяч рублей (вела 32 часа). У женщины двое маленьких детей. Теперь она в Барнауле работает кассиром в магазине. Многие сельские учителя сегодня переучиваются, становясь по совместительству преподавателями и физики, и химии, и биологии, и географии. Но при всём моём уважении, освоить три-четыре разных предмета в совершенстве — это фантастика!

— Краевые педагогические вузы каждый год выпускают столько специалистов! И куда они их выпускают?

— В прошлом году мы целый автобус выпускников привозили к нам в школу. Работать никто из них не пришёл!

Я рассуждаю так: студента пять лет бесплатно учат. Он должен после вуза хотя бы три года отработать по полученной специальности. По иному сегодня кадровую проблему решить невозможно. И в педагогический кто попало не пойдёт. Сегодня педвуз стал как насмешка. Да, там конкурс. Но не из-за того, что человек хочет пойти работать в школу, а потому, что он должен получить высшее образование. У меня в институте был экзаменационный лист №1. Первая прискакала: вечером в Рогозихинской школе был выпускной, а наутро я на самолете полетела документы сдавать. Просто я хотела быть учителем.

Досье

Людмила Голубева.