В Вологодской области намерены внести серьезные правки в закон о среднем профессиональном образовании

Председатель комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова в ходе расширенного заседания по вопросу изменения закона о среднем профессиональном образовании отметила, что он был принят в 2013 году и с тех пор уже успел устареть.

«Тогда нам казалось, что мы учли все нюансы на многие годы вперед. Но в последнее время произошло столько изменений, было внедрено столько новаций, что по сути закон уже устарел и требует доработок. Президент РФ в недавнем выступлении на совещании, посвященном развитию среднего профессионального образования, подчеркнул, что развитие экономики невозможно без сильной системы СПО. Наша общая задача сделать так, что учебные заведения отвечали всем современным требованиям, а выпускники были востребованы на рынке труда», — отметила председатель комитета.

По данным специалистов департамента образования, в Вологодской области на сегодняшний день работают 36 средних профессиональных учебных заведений, в которых обучаются больше 22 тысяч человек. В настоящее время перед ними стоят серьезные задачи реализации новых образовательных стандартов, которые готовятся на федеральном уровне, внедрения новой системы аттестации студентов — демонстрационных экзаменов, более широкого участия в конкурсе молодых профессионалов «WorldSkills», внедрения инклюзивного образования, создания доступной среды.

Как рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова , реализация текущих задач невозможна без современной учебной базы.

«Сегодня наша основная боль — это состояние зданий учебных заведений. По оценкам на ремонт требуется порядка 266 миллионов рублей — в первую очередь это системы безопасности, ремонт кровель и внедрение доступной среды. В 2017 году нам было выделено 3,8 миллиона рублей, в этом году ситуация изменилась в лучшую сторону, и мы получили более 30 миллионов», — отметила Рябова.

В рамках подготовки к заседанию, депутаты комитета посетили более 15 учреждений СПО, познакомились с работой коллективов, осмотрели учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и общежития. В Вологодском колледже технологии и дизайна они побывали на демонстрационном экзамене, который проводился в рамках эксперимента.

Заместитель председателя комитета Елена Бахтенко сообщила, что демонстрационный экзамен в перспективе будет проводиться во всех учреждениях по стандартам Worldskills в рамках государственной итоговой аттестации.

«Специфика организации экзамена — это оценка компетенций выпускников в условиях моделирования реального производства. Проблемы внедрения такой формы экзамена касаются необходимостью повышением квалификации педагогов и мастеров производственного обучения, но прежде всего состояния материально-технической базы, поскольку проявляется нехватка современного оборудования. Нельзя готовить современных специалистов на устаревших станках и оборудовании. Частичное решение этого вопроса можно осуществить путем привлечения социальных партнеров реального сектора экономики», — подчеркнула Бахтенко.

Также на заседании была отмечена еще одна проблема сферы — это снижение численности трудовых ресурсов в связи с демографической ситуацией. По оценке специалистов, уже через несколько лет в области не будет хватать 26 тысяч рабочих.

«Именно поэтому необходимо серьезно менять систему прогнозирования потребности в кадрах, более активно работать с крупными, средними и малыми производствами. По результатам прогнозов должны быть составлены конкретные контрольные цифры», — отметил депутат ЗСО Дмитрий Афанасьев

По словам Людмилы Ячеистовой, в ближайшее время в области будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой поправок в действующий закон о среднем профессиональном образовании. В нее войдут депутаты ЗСО, представители Правительства области и учебных заведений.

«Поправки должны учитывать абсолютно все нововведения, содержать четкий понятийный аппарат, расчет потребности в бюджетных средствах. Рассчитываем, что нам удастся разработать их в оперативном режиме, и принять закон, возможно в новой редакции, уже в этом году», — подвела итог Людмила Ячеистова.