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Жителей Уфы пугают страшилками о волне детских суицидов
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Жителей Уфы пугают страшилками о волне детских суицидов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром в пятницу, 20 апреля, родители уфимских школьников получили тревожные сообщения: дескать, девочка пыталась покончить с собой прямо в школе. В родительских чатах педагоги просили мам и пап срочно отписаться, где находятся их чада.
Особенно это касалось ребят, любящих опаздывать или прогуливать без уважительной причины. С предупреждением попросили ознакомить и самих учеников.
— Внимание, контролируем детей. В Советском районе девочка сегодня собиралась покончить с собой в школе. Посторонних пускать не будут. Пусть дети не опаздывают, кого не будет в школе — отписываемся, — сыпались сообщения от классных руководителей.
Однако информацию о подростковом суициде в Следственном комитете республики опровергли.
Ранее Генпрокуратура информировала, что в интернете распространяют сообщения о готовящихся 20 апреля нападениях на учебные заведения. Корреспондент Ufa1 прошелся по четырем школам в районе, везде он повстречал сотрудников полиции, дежурящих у входа. По словам представителей власти, обстановка в учебных заведениях под контролем.
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