Жителей Уфы пугают страшилками о волне детских суицидов

Ранним утром в пятницу, 20 апреля, родители уфимских школьников получили тревожные сообщения: дескать, девочка пыталась покончить с собой прямо в школе. В родительских чатах педагоги просили мам и пап срочно отписаться, где находятся их чада.

Особенно это касалось ребят, любящих опаздывать или прогуливать без уважительной причины. С предупреждением попросили ознакомить и самих учеников.

— Внимание, контролируем детей. В Советском районе девочка сегодня собиралась покончить с собой в школе. Посторонних пускать не будут. Пусть дети не опаздывают, кого не будет в школе — отписываемся, — сыпались сообщения от классных руководителей.

Однако информацию о подростковом суициде в Следственном комитете республики опровергли.