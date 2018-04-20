Жителей Уфы пугают страшилками о волне детских суицидов 

Ранним утром в пятницу, 20 апреля, родители уфимских школьников получили тревожные сообщения: дескать, девочка пыталась покончить с собой прямо в школе. В родительских чатах педагоги просили мам и пап срочно отписаться, где находятся их чада.
Особенно это касалось ребят, любящих опаздывать или прогуливать без уважительной причины. С предупреждением попросили ознакомить и самих учеников.
— Внимание, контролируем детей. В Советском районе девочка сегодня собиралась покончить с собой в школе. Посторонних пускать не будут. Пусть дети не опаздывают, кого не будет в школе — отписываемся, — сыпались сообщения от классных руководителей.
Однако информацию о подростковом суициде в Следственном комитете республики опровергли.
Ранее Генпрокуратура информировала, что в интернете распространяют сообщения о готовящихся 20 апреля нападениях на учебные заведения. Корреспондент Ufa1 прошелся по четырем школам в районе, везде он повстречал сотрудников полиции, дежурящих у входа. По словам представителей власти, обстановка в учебных заведениях под контролем.