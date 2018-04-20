Опытом педагогов из Выборга заинтересовались в Москве 

В лекционном зале библиотеки А. Аалто состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между комитетом образования администрации Выборгского района и Департаментом образования города Москвы.
Торжественная церемония прошла в рамках круглого стола на тему: «Образовательное пространство Выборгского района Ленинградской области: лучшие практики образовательных организаций в развитии образования».
В ходе встречи выступали руководители выборгских образовательных организаций.
Так, директор средней школы №7, заслуженный учитель РФ Людмила Митина представила опыт работы, реализуемый в учреждении, по направлению «Профильное обучение» на примере проекта «Инженерный класс».
Руководители учебных заведений Алла Знобишина (школа №8) и Елена Щитникова (школа №13) поделились практикой профессионального самоопределения школьников через кадетское движение.
В свою очередь, директор школы г. Светогорска Ирина Иванова рассказала об организации образовательного процесса на основе нелинейного расписания, как инструмента введения ФГОС.
Также на мероприятии обсуждались вопросы музейного образования, социального партнерства, проектной деятельности школьников и многое другое.
По итогам встречи участники отметили, что намерены активно развивать двустороннее сотрудничество. В планах уже на следующей неделе в Москве представить лучшие практики образовательных организаций Выборгского района в рамках курсов повышения профессиональной квалификации для руководителей школ.
В 2017 году в Выборгском районе — 516 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (63 девушки и 19 юношей). Итоги за 2017 год:
Приветнинская школа вошла в ТОП-100 лучших образовательных организаций России по индустриально-технологическому профилю; Гимназия № 11 г. Выборга вошла в «золотую пятерку» школ Ленинградской области, подготовивших наибольшее количество медалистов; 7 выпускников школ Выборгского района получили 100 баллов на ЕГЭ; 82 выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении»; Выборгский район по количеству кадетских классов входит в число лидеров по Ленинградской области. На базе 16 школ открыты 20 классов. В них учатся более 600 ребят. Выпускники кадетских классов зачастую поступают в профильные вузы.