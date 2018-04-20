Опытом педагогов из Выборга заинтересовались в Москве

В лекционном зале библиотеки А. Аалто состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между комитетом образования администрации Выборгского района и Департаментом образования города Москвы

Торжественная церемония прошла в рамках круглого стола на тему: «Образовательное пространство Выборгского района Ленинградской области : лучшие практики образовательных организаций в развитии образования».

В ходе встречи выступали руководители выборгских образовательных организаций.

Так, директор средней школы №7, заслуженный учитель РФ Людмила Митина представила опыт работы, реализуемый в учреждении, по направлению «Профильное обучение» на примере проекта «Инженерный класс».

Руководители учебных заведений Алла Знобишина (школа №8) и Елена Щитникова (школа №13) поделились практикой профессионального самоопределения школьников через кадетское движение.

Также на мероприятии обсуждались вопросы музейного образования, социального партнерства, проектной деятельности школьников и многое другое.

По итогам встречи участники отметили, что намерены активно развивать двустороннее сотрудничество. В планах уже на следующей неделе в Москве представить лучшие практики образовательных организаций Выборгского района в рамках курсов повышения профессиональной квалификации для руководителей школ.

В 2017 году в Выборгском районе — 516 выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (63 девушки и 19 юношей). Итоги за 2017 год: