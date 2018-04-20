Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения

Фото: архив Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения 21 апреля в рамках месячника по благоустройству. К участию в работах пригласили всех желающих.

Планируется провести прогребание, ремонт газонов, уборку в кабинетах, промывку фасада здания и цоколя, привести в порядок детские площадки и отремонтировать малые архитектурные формы, сообщили на официальном сайте школы №2073.

Сотрудники образовательного учреждения пригласили всех желающих принять участие в работах по наведению порядка.