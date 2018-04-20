Ещё
Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин инициировал важное совещание
Путин инициировал важное совещание

Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив Сотрудники и ученики школы №2073 проведут уборку на территории образовательного учреждения 21 апреля в рамках месячника по благоустройству. К участию в работах пригласили всех желающих.
Планируется провести прогребание, ремонт газонов, уборку в кабинетах, промывку фасада здания и цоколя, привести в порядок детские площадки и отремонтировать малые архитектурные формы, сообщили на официальном сайте школы №2073.
Сотрудники образовательного учреждения пригласили всех желающих принять участие в работах по наведению порядка.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
В Васильке проходит подготовка к фестивалю по гольфу Девятиклассница из школы № 2073 приняла участие в Четвертом Московском чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс-2018 Представители детского сада Василек поучаствовали в семинаре-практикуме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание176
Турция вывела золотой запас из США199
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300307
Первый легальный бордель открывается в России353
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение