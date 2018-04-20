Минобрнауки создает официальное сообщество для учителей в «Одноклассниках»

"Мы запускаем официальную группу для всех учителей России на платформе социальной сети «Одноклассники» и надеемся, что это вызовет интерес и активную реакцию у педагогов, подключив их к общению, как между собой, так и напрямую с государственными органами управления образованием. Свою роль в сообществе мы видим как равноправные участники диалога", — цитирует пресс-служба слова Васильевой.

Со ссылкой на министра пресс-служба сообщает, что в группе «Мы учителя!» будут размещаться новости из сферы образования, методические рекомендации по проведению уроков и материалы для повышения квалификации педагогов. Уточняется также, что на площадке пройдут онлайн-лекции о компьютерной грамотности, о поведении в социальных сетях и консультации от ведущих экспертов-психологов по работе с детьми в сложных ситуациях. В пресс-службе добавили, что подписчики сообщества получат доступ к ресурсам «Российской электронной школы», где собраны интерактивные уроки по различным предметам, «подготовленные лучшими педагогами страны».

"Мы рассчитываем на помощь и активность наших учителей в наполнении этой группы полезным, в первую очередь, для них самих материалами", — передает пресс-служба словa Васильевой.

Также отмечается, что с помощью инструментов таргетинга «Одноклассники» предложат вступить в сообщество всем учителям, зарегистрированным в социальной сети.