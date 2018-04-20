Российские школьники оказались умнее кандидатов наук

По итогам первого сезона интеллектуальной онлайн игры Лига знаний стало известно, что лучше всего из естественных наук россияне знают физику. «Естественный интеллект» — это интерактивное тестирование с элементами игры для популяризации и повышения естественнонаучной грамотности в области биологии, химии, географии и физики.

В первом сезоне интеллектуальной онлайн игры приняли участие более 5 000 человек из всех 85 регионов России в возрасте от 14 до 60 лет. Самыми активными оказались москвичи — 1 274 участника.

Лидерами первого сезона стали игроки из Курской области : средний результат по региону составил 43,9 балла из 84 максимальных. На втором месте — участники из Башкортостана — 37,2 балла. Третье место заняли жители Челябинска — 35,7 балла.

При подведении итогов выяснилось, что лучше всего участники знают физику: правильных ответов по этому предмету — 62,6%. На втором месте — химия с 45,8%, далее — география, 45,4%. Завершает список биология — 41% верных ответов.

Как оказалось, самые высокие результаты показали участники школьного возраста, набравшие, в среднем, 37 баллов из 84 возможных. На втором месте — участники с неоконченным высшим образованием (24% участников) — средний балл — 31,4. Участники с высшим образованием (37%) заняли третье место — их грамотность в области естественных наук составила 29,6 балла. 25,6 — средний балл участников с ученой степенью.

Второй сезон проекта «Естественный интеллект» стартовал 9 апреля 2018 года. А это значит, что у новых участников проекта будет шанс проверить свои знания в области естественных наук.